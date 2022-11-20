MEB: Okulda diyabet programı erişime açıldı

Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında bu konudaki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları için "Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu" hazırlanarak erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Tip 1 diyabet tanısı bulunan yaklaşık 23 bin öğrenci, okul ortamında kan şekeri ölçümü ve insülin tedavisi için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle okul yöneticileri, öğretmenler ve çalışanlarının diyabet konusundaki farkındalığı büyük önem taşıyor.

Diyabetli çocukların okulda güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamayı, başta öğretmenler olmak üzere tüm okul çalışanlarına eğitim vermeyi amaçlayan platform için yeni videolar hazırlandı. Bunun yanında şimdiye kadar yapılmış belgeseller ve çalışmalardan da faydalı olabilecekler platforma eklendi.

Acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve zorunlu bilgilere dair kaynak oluşturulan platformda öğretmenler, 1, 2 ve 3. seviye eğitimlerini tamamlayarak "Okulda Diyabet Programı Eğitim Belgesi" alabiliyor.

Çevresinde diyabetli kimse olsun olmasın, siteyi ziyaret eden herkesin faydalı bilgilere ulaştığını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Platformdan eğitim alan okul personeli, diyabetli çocukların okul yaşamı boyunca sağlıklarının korunması ve kendilerini güvende hissetmeleri için önemli bilgiler ediniyor. İlk etapta tip 1 diyabetli öğrencisi olan öğretmenler ve tüm okul personelinin eğitimlerini tamamlaması sağlanacak. Sonraki etapta öğretmen, okul hemşiresi veya okul personellerimiz için hazırlanan Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu'ndaki eğitim modülünü başarıyla tamamlayan herkesin katılımcı belgesi almasını hedefliyoruz." dedi.

"Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu"na https://okuldadiyabet.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.