MEB eski bakanı Tevfik İleri'yi andı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin vefatının 61. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törene katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafınan düzenlenen "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"na katıldı.

Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasına Tevfik İleri ve dava arkadaşları Adnan Menderes başta olmak üzere imam hatip okullarının açılmasında emeği geçen Celalettin Ökten'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı. "Aslında Tevfik İleri bir hikâyenin kahramanı..." diyen Bakan Özer, "Bu toprağın insanlarının değerleriyle bütünleşik şekilde yaşama, hikâyesini hayata geçirmekle ilgili taleplerini somut bir şekilde devletin eliyle, devletle milleti karşı karşıya getirmeden bütünleştirerek mesafe alınabileceğini göstermesi anlamda çok sembolik bir anlamı var." diye konuştu.

Bakan Özer, İmam Hatip Liselerin tarihine bakıldığında bu okulların açılması ve her türlü ihtiyacın karşılanması için halkın büyük bir fedakârlık gösterdiğini vurguladı.

