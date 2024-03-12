MEB'den 51 şehre yerinde ziyaret

Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği eğitim politikalarına ilişkin başta okul yöneticileri ve öğretmenlerle istişarelerde bulunulmak üzere eğitim öğretim faaliyetlerinin yerinde değerlendirilmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gerçekleştirdiği il ziyaretleri dışında, bakan yardımcıları ve genel müdürlerim katılımıyla aralık ayından bu yana 51 il ve ilçeleri ziyaret edildi.ANKARA (İGFA) - Eğitim öğretim faaliyetlerinin yerinde değerlendirilmesi amacıyla birim amirleri ile daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen saha ziyaretleri kapsamında, Bakan Yusuf Tekin'in gerçekleştirdiği ziyaretler dışında, aralık ayından bugüne kadar 51 il ziyaret edildi.

Bakanlığın hayata geçirdiği eğitim politikalarına ilişkin başta okul yöneticileri ve öğretmenlerle istişarelerde bulunulmak üzere karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan saha gezileri kapsamında ilk aşamada 18-22 Aralık 2023 tarihlerinde Ağrı, Artvin, Bayburt, Bingöl, Elazığ Gümüşhane, Kars, Mardin, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van olmak üzere 13 il ziyaret edildi.



Yeni yılın ilk gününde saha ziyaretlerine devam eden birim amirleri, 2-5 Ocak tarihleri arasında Aksaray, Amasya, Karaman, Kırşehir, Ordu, Yozgat ve Giresun; 8-12 Ocak tarihlerinde ise Çankırı, Karabük, Niğde, Sinop, Zonguldak olmak üzere 12 il ve ilçelerini ziyaret etti.

Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla devam eden il ziyaretleri, 15-19 Ocak tarihlerinde Bilecik, Kütahya, Rize, Uşak, Adana, Bartın, Bolu, Çorum ve Düzce ziyaretiyle devam etti.

5-6 Şubat tarihlerinde Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye; 12-16 Şubat tarihlerinde ise Afyonkarahisar, Denizli, Kayseri, Kırklareli, Nevşehir ve Yalova olmak üzere 11 il ve ilçelerine saha ziyareti yapıldı.

Bakanlığın hayata geçirdiği eğitim politikalarına ilişkin okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer paydaşlarla istişarelerini sürdüren bakan yardımcıları ile birim amirleri, 19-23 Şubat tarihlerinde Aydın, Çanakkale, Manisa, Muğla; son olarak 4-8 Mart tarihlerinde ise Edirne ve Kocaeli ve ilçelerini ziyaret etti.



İl ziyaretlerinde bakan yardımcıları ve birim amirleri; il ve ilçe yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saha ziyaretleri, 81 il ve ilçeleri tamamlandıktan sonra da devam edecek.