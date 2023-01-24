Mavi gözlü dev Beylikdüzü'nde anıldı

Türk edebiyatının mavi gözlü devi Nâzım Hikmet, Beylikdüzü’nde anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin 30. Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Nebil Özgentürk’ün yönettiği “Nazım Aramızda” isimli belgesel izleyicisiyle buluştu.

Özgentürk, Nazım Hikmet’in 121.yaşı vesilesiyle gösterimi yapılan belgeselin ardından filme ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Programda ayrıca 45 kişiden oluşan Beylikdüzü Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenmiş şarkıları salondaki tüm katılımcılar ile hep bir ağızdan seslendirdi.