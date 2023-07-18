Mavi bayrakta liderlik koltuğunda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; planlı ve akılcı çalışmalarıyla 2022 yılında 31 olan Mavi Bayrak sayısı, 2023 yılında 46’ya yükseldi. İller bazında 5. sıradan 4. sıraya yükselen Balıkesir, belediyeler arasında 1. sıraya oturdu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; deniz temizliğinden sahillerin temizlik, bakım ve onarımına, ıslah çalışmalarından rekreasyon çalışmarına ve cankurtaran hizmetlerine kadar plajlarda gerçekleştirdiği yatırımlarla 2022 yılında 31 olan Mavi Bayrak sayısını 46’ya yükseltti. Böylelikle Balıkesir, tarihinde ilk kez Aydın’ı geçerek Türkiye’de 5. sıradan 4. sıraya yükseldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de 2019 yılında 5 olan Mavi Bayraklı belediye plaj sayısını 2023 yılında 18’e çıkararak “Türkiye'de en fazla Mavi Bayrak sahibi olan Belediye” unvanını Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden aldı. Ayrıca 18 Mavi Bayraklı Plaj sayısıyla da Türkiye’de rekor kırdı.

BALIKESİR SAHİLLERİNDE 46 MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) her yıl; yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda toplam 33 kriter üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işletmesinde olan; Ayvalık’ta 5, Edremit’te 7, Burhaniye’de 2, Erdek’te 3 ve Marmara’da 1 olmak üzere toplamda 18 plaj, Mavi Bayrak almaya layık görüldü. TÜRÇEV’in yaptığı değerlendirmeler sonuncunda bu yıl Balıkesir genelinde 46 plajda, Mavi Bayrak dalgalanıyor.

BALIKESİR BELEDİYELERDE 1. İLLERDE 4. SIRADA

46 Mavi Bayraklı Plajı ve 275 kilometre sahil bandıyla Balıkesir’in tüm Türkiye’ye hizmet verdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediyeler arasında 18 Mavi Bayrak ile birinci, iller arasında 46 Mavi Bayrak ile dördüncü sırada bulunuyoruz. Balıkesir, tarihinde ilk kez Mavi Bayraklı Plaj sayısında derece atlayarak Aydın’ı geçti ve beşinci sıradan dördüncü sıraya yükseldi. Her geçen yıl Mavi Bayrak sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Denizlerimiz tertemiz ve çok güzel. Herkesi sahillerimizin güzelliğini görmeleri için şehrimize bekliyorum.” diye konuştu.

BÜYÜK ATILIM

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene sahip olduğu 18 Mavi Bayrak ile Türkiye rekoru kırdığını belirten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş “2022 yılında Balıkesir’deki Mavi Bayrak Sayısı 31’di. Bu yıl 46’ya yükseldi. Bu çok büyük bir artış. Türkiye’de 551 Mavi Bayrak var. Geçtiğimiz yıl 531’di. Bu yıl ki 20 artışın 15’i Balıkesir’den. Bu büyük atılım; Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ve Başkanımız Yücel Yılmaz’ın takdirleriyle gerçekleşti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Bayraklı Plajları şu şekilde;

Ayvalık; Uzungöl Plajı, Siteler Plajı, Sarımsaklı 3 Halk Plajı, Oteller Önü Sarımsaklı Halk Plajı, Sarımsaklı 2 Halk Plajı. Burhaniye; Yalı Plajı, Marina Plajı. Edremit; Altınkum Halk Plajı, Akçay Sarıkız Halk Plajı, Melek Hanım Sitesi Plajı, İğdeli Plajı, Özdemir Sitesi Önü Plajı, Antandros Halk Plajı, Vali Konağı Plajı. Erdek; Ocaklar Halk Plajı, Bakraç Plajı, Dalyan Plajı. Marmara’da ise; Abruz Plajı.