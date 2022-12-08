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Masterchef’in menüsü Kocaeli mutfağından

YAŞAM 08.12.2022, 11:47
Masterchef’in menüsü Kocaeli mutfağından

Masterchef Türkiye’nin son bölümü Sekapark’ta çekildi. Şehrin kültürel dokusuna hayran kalan yarışmacılar, Kocaeli mutfağının en sevilen yemekleriyle yarıştıKOCAELİ (İGFA) - Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programının bu haftaki durağı Kocaeli oldu.

Sevilen yarışmanın bu haftaki bölümü, Kocaeli’nin tanıtımı ve turistik değerlerinin ön plana çıkarmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sekapark’ta çekildi. Yarışmacıların yapacağı yemekler ise Kocaeli yöresel mutfağından seçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yarışmanın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’ya Karamürsel Sepeti hediye etti. Karamürsel sepeti içerisinde ise Kocaeli’nin kültürel hediyelikleri yer aldı.

Usta şeflere İzmit Pişmaniyesi, Eşme Ayvası, Karamürsel Gazozu, Kocaeli Yemek Kitabı, Kocaeli Türküleri Albümü, Kocaelispor Atkısı ve Ormanya markalı tıbbi aromatik ürünler seti hediye edildi.

TURİSTİK MEKÂNLARDA ÇEKİMLER YAPILDI

Masterchef Kocaeli programında yayınlanmak üzere Ormanya, Maşukiye, Kartepe Camteras, Kocaeli’nin eli, Kapanca Sokak, Sekapark, Sırrıpaşa Konağı, Seka Kağıt Müzesi gibi Kocaeli’nin turistik mekanlarında detay çekimler yapıldı.

Sekapark’ta çekimleri yapılan Masterchef Türkiye yarışmasında yarışmacıların yapacağı yemekler ise Kocaeli yöresel mutfağından seçildi. Çalca Çorbası, Cevizli Lokum, Dartılı Mancarlı Kulak, Ereğli Kebabı ve Sütlü Nuriye’den oluşan menüde yarışmacılar en güzel yemekleri yapabilmek için kıyasıya yarıştı.

JÜRİ’DE RENKLİ İSİMLER

Program formatı yarışmacıların yaptığı yemeklerin tadım jürisi ise yine Kocaeli’deki isimlerden oluştu. Klarnet Sanatçısı Türkan Kandıralı, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Çeliköz, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Nihan Akdemir, Araştırmacı-Tarihçi İsmail Kahraman, Antikkapı A.Ş. Başaşçısı Yüksel Akdeniz, Tatlıcı Güven’in sahibi Metin Güven ve Buffa Manda Çifliği Genel Müdürü Angelo Lotumolo jüride yer alan isimler oldu.  Jüri üyeleri yemekler hakkında yorumlarını ve oylamalarını yaptıktan sonra klarnet virtüözü Türkan Kandıralı bir müzik dinletisi yaptı.

KOCAELİ MASASINDA PİŞMANİYE ÇEKİMİ VE MANCARLI PİDE

Masterchef Türkiye’nin yeni bölüm çekimlerinde Kocaeli Masası programa damga vurdu. Kocaeli’nin yemeklerinden, kültüründen, türkülerinden her türlü detayın bulunduğu Kocaeli Masası çekimler sırasında takdir topladı. Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi, Hindi, Kaz, İzmit Simidi, Eşme Ayvası, Kandıra Manda Yoğurdu, Mancarlı Pide, Cevizli Peynirli Lokum, Dartı, Kandıra Köy Ekmeği, Samanlı Zeytini, Gebze Bayram Çöreği, Karamürsel Gazozu, Çenesuyu, Kefken Palamutu, Sütlü Nuriye, Üre Tatlısı, Otur Fatma Tatlısı gibi lezzetler masadaki yerini aldı. Arka planda ise taze olarak pişmaniye çekimi yapıldı ve ikram edildi. Aynı zamanda yöresel bayanlar ise hamur işleri yaparak misafirlerin beğenisine sundu.

Masterchef Türkiye’nin Kocaeli bölümü bu akşam (8 Aralık Perşembe) saat 20.00’de yayınlanacak.

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