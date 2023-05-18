MASMEK'te yaz hazırlığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde MASMEK ve Konservatuvar yaz dönemi kursları ile yaz okulu için kayıtların, 22 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başlayacağı bildirildi.MANİSA (İGFA) - MASMEK’te sanat ve meslek eğitimi kursları; Konservatuvar’da gitar, bağlama, piyano, yan flüt, kanun, keman, ritim, ut, şan ve halk oyunları; yaz okulunda ise satranç, drama, resim, robotik kodlama, işaret dili ve İngilizce kurs seçenekleriyle her yaştan vatandaşa ilgi duydukları alanda kurs alma fırsatı olduğunun belirtildiği açıklamada, kontenjanların sınırlı olduğu ifade edildi.

Her yaştan vatandaşa ilgi duydukları ya da kendilerini geliştirmek istedikleri alanda kurs imkanı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASMEK kursları, gençlik merkezleri ve yaz okulu imkanlarıyla Manisalılara fırsat sunuyor. Bu kapsamda Atatürk Gençlik Merkezi’nde MASMEK ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz dönemi kursları ile yaz okulu için kayıt işlemlerinin 22 Mayıs Pazartesi günü mesai başlangıcı itibariyle yapılmaya başlanacağı bildirildi.