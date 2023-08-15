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MASKİ’den Yeni Yerleşim Alanına Ek Kanalizasyon Hattı
YAŞAM 15.08.2023, 15:43
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Çanakçı mahallesinde bulunan yeni yerleşim alanına ek kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yeni açılan yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde yeni yerleşim alanına ek kanalizasyon hattı döşedi. Döşenen hat sayesinde vatandaşlara sağlıklı altyapı temin edildi.
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