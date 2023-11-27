MASKİ’den Turgutlu'da dere temizliği
Yağışlı havalarda taşkın riskine karşı erken önlem almaya devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla ve taşkın riskine karşı erken önlem almak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermiyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler dere tabanı ve kenarlarını temizleyerek, derede biriken zararlı maddeleri topladı. Mahalle sakinleri de çalışmadan memnun olduklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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