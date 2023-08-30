MASKİ’den sondaj kuyularındaki çekilmeye müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Turgutalp mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda su seviyesinin düşmesi sebebiyle Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından 57 metre ilave boru ilavesiyle birlikte motopomp sistemi yenilendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda ilimiz genelinde yer altı sularının çekilmesiyle bazı sondaj kuyularında da su seviyelerinin düştüğü gözlemlendi. Yunusemre ilçesine bağlı Turgutalp mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda gözlemlenen su seviyesinin düşüklüğü sebebiyle Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı ekipleri harekete geçirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler tarafından sondaj kuyusuna 57 metre boru ilavesi ve motopomp sistemini yenileyerek sondaj kuyusunu tekrar aktif hale getirdi. Yerinde müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa’da küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle içme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının yeraltı sularından karşılandığı ilimizde sondaj kuyularımızda su seviyeleri kritik noktalara indi. Bu doğrultuda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde sondaj kuyularımıza boru ilaveleri yaparak vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Maalesef su kaynaklarımız sınırsız değil. Vatandaşlarımızda bunun bilincinde olmalı” dedi.