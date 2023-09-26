MASKİ’den Kargın Mahallesi'nde dere temizliği

Çevre ve insan odaklı hizmet anlayışıyla Manisa’nın çeşitli noktalarında dere temizlik çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Kargın mahallesinde başlattığı 1 kilometrelik temizlik çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını titizlikle yürüten Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli ilçesine bağlı Kargın mahallesinde 1 kilometrelik temizlik çalışmalarını tamamladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek derede biriken zararlı maddeler toplandı. Çalışma neticesinde suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Mahalle Muhtarı Sedat Aydın, çalışmalardan memnun kaldığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.