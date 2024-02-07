MASKİ’den Dibekdere Mahallesi'nde dere temizliği

‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere mahallesindeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde dere temizliklerine aralıksız devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.