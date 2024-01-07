MASKİ’den Demirci'de Ahmetler'e ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi’ni ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi’ne ziyarette bulundu. Daire Başkanı Çakır’a, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir eşlik etti. Mahalle Muhtarı Ercan Özer ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, talep ve önerileri dinledi.

Muhtar Ercan Özer’e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti. Mahalle muhtarı Ercan Özer ve mahalle sakinleri mahallesine yapılan alt ve üstyapı çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.