MASKİ’den Dayıoğlu'nda dere temizliği

Yağışlı havalarda taşkın riskine karşı erken önlem almaya devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Dayıoğlu Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, taşkın riskine karşı erken önlem almak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Akhisar ilçesine bağlı Dayıoğlu Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler dere tabanı ve kenarlarını temizleyerek, derede biriken zararlı maddeleri topladı. Mahalle sakinleri çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.