MASKİ’den Boyalı Mahallesine ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Mahalle Muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Çakır, talep ve önerileri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde mahalle ziyaretlerini sürdürerek muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 154 Mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi’ne ziyarette bulundu. Daire Başkanı Çakır’a, MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici eşlik etti. Mahalle Muhtarı Galip Aydemir ve vatandaşlar ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Mahalleliye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

MAHALLELİ HİZMETTEN MEMNUN

Boyalı Mahalle Muhtarı Galip Aydemir, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemizin alt yapısından üst yapısına kadar her şey yenilendi. Hizmetler mahallemize çok yakıştı. Geçtiğimiz yıllarda mahallemizde birçok ciddi sıkıntılar vardı. Cengiz Başkanımız bu sıkıntılarımızı kökten çözdü. Şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun” dedi.