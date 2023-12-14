MASKİ’den arızalara hızlı müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince giderilerek vatandaşların su kesintisi yaşamasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi. Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildi.

Yerinde müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile arızalara anında müdahale ederek vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.