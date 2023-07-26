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MASKİ’den Akhisar'da altyapı çalışması
YAŞAM 26.07.2023, 10:32
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Atatürk mahallesi 522 sokakta başladığı kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına sona yaklaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor.
Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Akhisar’a bağlı Atatürk mahallesinde de çalışıyor. Mahallede 522 sokakta kısmi yağmur suyu hattı döşenirken çalışmalarda sona yaklaşıldı. İş kapsamında 30 adet yağmur suyu ızgarası montajı da yapılacak.
Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, “Çalışmalar çok iyi oluyor. Yağmur suyu yatırımları çok önemli. Bizler de bunun önemimi biliyoruz. Cengiz Başkana hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.
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