MASKİ’den 24 milyonluk yatırım hamlesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 24 milyon TL yatırımla yapacakları kısmi kanalizasyon ve yağmur suyu imalatları doğrultusunda Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar ve Sarıgöl ilçelerine müjde verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Ekim ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Başkanlığında toplandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar ve Sarıgöl ilçelerimizdeki 16 merkez ve kırsal mahallemizde 16 kilometreye yakın kısmi kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı yapacağız. 24 Milyon TL bedelle gerçekleştireceğimiz yatırımın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu ihalemiz kapsamındaki çalışmalarımıza Yunusemre ilçemiz Atatürk Mahallesi Horozköy Caddesiyle başladık. Hayırlı olsun” dedi.