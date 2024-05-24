MASKİ suyun boşa akmasına izin vermiyor

Canlı hayatının devamlılığı için vazgeçilmez olan suyu korumak adına çalışmalarını yürüten Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yüzeye çıkmayan boru patlaklarını su kaçak tespit cihazı ile tespit ederek, suyun boşa akmasına izin vermiyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da cihazlarla yapılan dinlemeler sonucunda patlağın meydana geldiği bölge kazılarak onarımı yapılıyor.

Böylece kaçak suyun boşa akması engellenirken, daha büyük patlakların meydana gelmesinin ve uzun süreli su kesintilerinin yaşanmasının da önüne geçiliyor.

Yerin derinliklerinde içme suyu hatlarında meydana gelen patlaklar kimi zaman yüzeye çıkmadan yer altına akabiliyor. Suyun boşa akmaması için çalışma gerçekleştiren MASKİ ekipleri, durumu SCADA sistemi üzerinden görüntülenen içme suyu depolarındaki su azalışı, vatandaşların suyun akışında azalma olduğu yönündeki ihbarları ya da rutin olarak gerçekleştirdikleri kayıp kaçak kontrolleri ile fark ediyor.

Kaçak tespit cihazları ile dinlemeler yaparak su kaçağını tespit eden MASKİ personelleri bölgeyi işaretleyerek onarım ekiplerine bilgilendirme yapıyor. Patlağın meydana geldiği bölge kazılarak onarımı gerçekleştiriliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler doğru sonuç almak için kaçak tespit cihazları ile daha çok gece saatlerinde dinlemeler gerçekleştiriyor.