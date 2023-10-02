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MASKİ, Selendi’de de taşkın riskine karşı önlem
YAŞAM 02.10.2023, 16:10
MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Yıldız mahallesinde tersipbendlerinin önünde biriken malzemeler ile birlikte dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi’nin Yıldız mahallesinde de tersip bendlerinde dere yatağında temizlik çalışması yapıldı.
Çalışma ile mahallede yağışlı havalar öncesinde yaşanabilecek olası bir taşkın riskine karşı önlem alındı.
Mahalle sakinleri de yapılan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ’ye teşekkür etti.
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