MASKİ sağlıklı su için çalışmalarını sürdürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Şeritli mahallesine 75 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun montajını gerçekleştirdi. Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kula ilçesine bağlı Şeritli mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 75 metreküplük prefabrik deponun montajı gerçekleştirildi.

Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak olan prefabrik depo ile bölgeye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden muhtar Abdurrahman Güraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkür etti.