MASKİ personeline sağlık taraması

MASKİ Genel Müdürlüğü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Manisa merkezde görevli 716 personelinin tahlil ve tetkik işlemlerini tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, kanunda belirtilen aralıklarla tehlike sınıflarına göre çalışanların sağlığını korumak, ortaya çıkabilecek veya mevcut bulunan sağlık problemlerinin önceden belirlenebilmesi adına periyodik sağlık taramalarını sürdürüyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, Manisa merkezde görevli 716 personelin tahlil ve tetkik işlemleri tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere yönelik olarak hizmet veren özel donanımlı mobil İSG araçları ve uzman sağlık çalışanları eşliğinde işitme testi, kan tahlili, akciğer grafisi ve SFT muayeneleri yapıldı.