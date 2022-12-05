MASKİ 'Önce Güvenlik' diyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Merkez ve ilçelerde görev yapan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı personellerinin güvenliğini üst düzeye çıkarmak adına koruyucu teçhizat ve elektrik ark kıyafetleriyle donattı.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen çalışmalarda personellerinin güvenliğini üst düzeyde tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı personellerine yeni elektrik ark kıyafeti, baret, ogve ageldivenleri teslim edilerek son teknoloji ürünler ile donatıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisalı vatandaşlarımıza yönelik sürdürdüğümüz hizmetlerin aksamaması ve personellerimizin güvenliğini üst düzeyde tutmak amacıyla ekip arkadaşlarımızın donanımlarını son teknolojiye göre yeniliyoruz. Bu amaçla Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi personellerimizin görev alanları tehlikeli olmasından ötürü hem dikkat hem de kullanılan kıyafet ve teçhizatları kaliteli olması gerekiyor. Kurum olarak ekip arkadaşlarımızın önce can güvenliğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda dağıtımını yaptığımız yeni ekipmanlarımız ile personellerimize daha sağlıklı bir ortam oluşturarak güvenliklerini üst düzeye çıkartıyoruz” dedi.