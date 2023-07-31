MASKİ'nin kadrolu işçilerine ücret ayarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan kadrolu işçilere yüzde 75’e varan güncelleme yapılarak ortalama ücret 22 bin 275 lira 98 kuruş oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan kadrolu işçilerin yeni ücretleri belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kadrolu işçilerin ortalama ücretlerinin de 22 bin 275 TL’ye yükseltildiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki kadrolu işçilerimizin maaşlarına yeni bir düzenleme yaptık. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Haziran ayı arasındaki Türkiye’de gerçekleşen yıllık enflasyon oranı yüzde 59,95 olurken, 2022 yılı Aralık ayı ile 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ise yüzde 19,77 olarak açıklandı. Bu kapsamda 2022 yılı Aralık ayında ortalama 12.724 TL olan kadrolu işçilerimizin maaşlarına yüzde 75’e varan güncelleme yaparak 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle kadrolu işçilerimizin maaşlarını da ortalama 22.275,98 TL’ye yükselttik” ifadelerini kullandı.

Manisa’ya hizmet noktasında verdikleri emekler için çalışanlarına teşekkür eden Başkan Ergün, “Çalışan kardeşlerimize her şeyden önce aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum. Memuruyla, işçisiyle ve tüm personelimizle biz büyük bir aileyiz. Hepimizin önceliği, vatandaşımızın hizmet alma noktasında memnuniyeti ve mutluluğudur. Hizmet ve yatırımlarımız kapsamında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında daha huzurlu ve mutlu olmalarını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.