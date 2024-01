MASKİ menfez çalışmalarıyla yol geçişlerini rahatlatıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde dere geçiş noktasında menfez çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla birlikte yol geçişi rahatlatılarak vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına menfez montaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde dere geçiş noktasında menfez çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla birlikte ulaşım daha güvenilir hale geldi, vatandaşların can ve mal güvenliği de sağlandı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.