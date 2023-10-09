'MASKİ Matik'ler 17 ilçede yaygınlaşıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, kredi kartı, bankamatik kartı ve nakit işlemlerle abonelerin su faturası ödeme ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilmesi için geliştirdiği MASKİ MATİK cihazlarını 17 ilçenin tamamında faaliyete aldı ve vatandaşın hizmetine sundu.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, MASKİ MATİK cihazlarına vatandaşın daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için 17 ilçede cihazların kurulumunu tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe şefliklerinin önüne ve abonelerin kolayca ulaşabileceği yerlere kurulan cihazlarda kredi kartı, bankamatik kartı ve nakit işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

17 ilçenin tamamında yeni cihazların kurulumunun yapıldığını söyleyen Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün müjdesini vermiş olduğu ve AR-GE birimimizce yazılımı ve donanımı yapılan yeni MASKİ MATİK cihazlarımızda abonelerimiz banka kartları, kredi kartları ve temassız özelliğe sahip kartlarla işlem yapabiliyor. Ayrıca, aboneler geçmiş dönem borçlarını kredi kartı ile temassız olarak ödeyebiliyor. Daha hızlı ara yüze sahip olan cihaz, işlem yapan vatandaşlarımızı sesli uyarı yöntemi ile de yönlendiriyor. Cihazların 17 ilçede de kurulumlarını tamamladık ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Ayrıca MASKİ MATİK’lerde işlem ücretini de 3 TL’ye düşürdük. Bu ücreti de genel bakım giderleri, makbuz ücreti gibi sadece giderlerin karşılanması adına kar amacı gütmeden alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu kolaylıktan faydalanabilmesi adına cihazlarımızın sayısını her geçen gün artırarak Manisa’mızda hizmete sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.