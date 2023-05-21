MASKİ MATİK hizmete başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kredi kartı veya bankamatik kartıyla abonelerin su faturası ödeme ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilmesi için geliştirdiği MASKİ MATİK cihazının saha montajlarına başlandı.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda yapılan MASKİ Pratik cihazının ardından İdare bünyesindeki AR-GE birimince yazılımı ve donanımı yapılan yeni MASKİ MATİK cihazları, abonelerin su faturası ödeme, kartlı sayacına su yükleme gibi işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilmesi amacıyla geliştirildi.

Manisa genelinde kurulacak 40 adet cihazın 2’sinin montajı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

2 NOKTADA DEĞİŞİM TAMAMLANDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün daha önce müjdesini vermiş olduğu MASKİ MATİK cihazlarımızı artık sahaya, abonelerin kullanımına sunulduğunu söyledi. "İlk etapta MASKİ Hizmet Binamız ve Sultan Camii önündeki cihazlarımızın değişimini gerçekleştirdik" diyen Özcan, Haziran ayı içerisinde mevcut olan cihazlarımızın yerine MASKİ MATİK cihazlarımızı kullanıma sunmuş olacağız. Yeni cihazlarda kredi kartı özelliği geldi. Manyetik alan özelliği, kredi kartı banka kartı ve çipli özelliği var. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Aboneler, MASKİ MATİK cihazlarında banka kartları, kredi kartları ve temassız özelliğe sahip kartlarla işlem yapabiliyor. Ayrıca, aboneler geçmiş dönem borçlarını kredi kartı ile temassız olarak ödeyebiliyor.