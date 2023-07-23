MASKİ, Manisa’yı geleceğe taşıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezinde 2 milyon 150 bin TL’lik yatırımla başladığı 2 bin 300 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün startını verdiği Demirci ilçe merkezinin altyapısının tamamen yenileneceği 165 kilometrelik proje son sürat devam ediyor.

Projeye ek olarak ilçe merkezine su basılacak olan içme suyu terfi hattı da döşeniyor.

Mevcut hattın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen hat döşeme çalışmasına sona yaklaşıldı. 2 milyon 150 bin TL yatırımla 2 bin 300 metrelik çalışma ile daha kesintisiz su ulaştırılacak.

Çalışmayı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kadir Bahadır Zeybek de ilçede takip etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde uzak-yakın demeden projeler üretiyor ve bu projeleri uyguluyoruz. Bu projelerden biri de Demirci ilçe merkezinin altyapısının tamamen yenilenmesi. Bu çalışmaya ek olarak ilçe merkezinde depodan ana içme suyu şebeke hattına su taşımak için terfi hattı döşeme işimizde de sona yaklaştık. Yaptığımız yatırımların Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.