MASKİ içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Selendi ilçesine bağlı Cinan mahallesinde zamanla deformasyona uğrayan içme suyu terfi hattında 2.7 kilometrelik yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerine daha verimli ve kaliteli su temini sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sunmak adına il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Cinan mahallesinde zamanla deformasyona uğrayan içme suyu terfi hattında yenileme çalışması başlatıldı. Hatta yapılacak olan 2.7 kilometrelik yenileme işi sayesinde, mahalle sakinlerine daha verimli ve kaliteli su ulaşması sağlanacak. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.