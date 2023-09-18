MASKİ Gökçukur’da vatandaşlarla buluştu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur mahallesinin alt ve üstyapı yenileme çalışması tamamlanarak mahalle yeni bir görünüme kavuştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri 101 Mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapısıyla dönüşümü yaşayan Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Fahri Dinçer ile birlikte alt ve üstyapı dönüşümü tamamlanan Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur mahallesini ziyaret etti.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen heyet çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Programın sonunda Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin’e Başkan Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e yapmış olduğu hizmetlerden ötürü sonsuz teşekkür ediyorum. Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemize büyük yatırımlar yapıldı. Alt ve üst yapılarımız hepsi yenilendi. Köyümüzün yaşadığı su sıkıntısına son verilerek mahallemize yeni sulama göletleri kazandırıldı. Mahallemize birçok hizmet kazandırıldı. Allah Cengiz Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.