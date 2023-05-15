MASKİ dere temizliklerini sürdürüyor

İl genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Saruhan Mahallesi’nde 500 metrelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Saruhan mahallesinden geçen derede toplam 500 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Saruhan Mahalle Muhtarı İbrahim Anat, “MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından deremizin büyük bölümünde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmadan çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.