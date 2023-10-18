MASKİ'den yağmur suyu ızgaralarına temizlik

MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Kapalı Pazar Yeri alanındaki yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Kapalı Pazar Yeri alanındaki yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek, taşkınlara karşı önlem alındı. Vatandaşlar yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.