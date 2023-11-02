MASKİ'den su taşkınlarına tedbir
MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla şehir merkezindeki yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şehir merkezindeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler İzmir Caddesi üzerinde bulunan yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpleri temizleyerek taşkınlara karşı önlem aldı.
Temizlik çalışmalarının ara vermeden sürdüğünü belirten idare, yağmursuyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.
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