MASKİ'den sağanak yağış tehdidine önlem

Ani ve aşırı yağış tehdidine karşı teyakkuzda olan, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen mahallesindeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.Manisa (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak son günlerde ilimizde etkisini gösteren sağanak yağış tehdidine karşı önlem almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde dere temizliklerine ağırlık veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen mahallesindeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Çevre sakinleri de çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.