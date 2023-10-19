MASKİ'den mahallelere ziyaret

Muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek talepleri yerinde dinleyen MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes ve Akpınar mahallelerine ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Daire Başkanı Akbaş, Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes ve Akpınar mahallelerine ziyarette bulundu. Adnan Menderes mahalle muhtarı Halil Özkan, Akpınar mahalle muhtarı Osman Erten ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Akbaş, talep ve istekleri yerinde dinledi.

Ziyarette Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallelere yapılan yatırımlarla ilgili de istişarelerde bulunuldu. Abonelik iş ve işlemleri ile ilgili de bilgilendirme yapan Daire Başkanı Akbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün önderliğinde 17 ilçeye eksiksiz hizmet noktasında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine vurgu yaptı. Mahalle muhtarları yapılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.