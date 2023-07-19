MASKİ'den klorlamada büyük başarı

Manisa genelinde içme ve kullanma sularında mikrobiyolojik uygunluğun takibini yürüten Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2023 yılında il genelinde 17 bin 11 adet numune alarak bakiye klor uygunluk oranının yüzde 97’nin üzerinde olduğu belirledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunun sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Halk Sağlığı Müdürlüğü personellerince yapılan yıllık analizlere göre 2023 yılında bakiye klor uygunluk oranının yüzde 97’nin üzerinde olduğu belirlendi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Halk Sağlığı personelleri tarafından 2023 yılında ilimiz genelinde 17 bin 11 adet numune alınarak bakiye klor uygunluk oranının yüzde 97’nin üzerinde olduğu belirlendi. Elde edilen bu başarı kurumumuzca gerçekleştirilen sürdürülebilir uygulamalar neticesinde sağlandı. Bu başarı tesadüf değildir. Şöyle ki; ilimiz genelinde yönetmelik hükümleri gereğince tüm dezenfeksiyon üniteleri içme suyu depolarına taşındı. Tüm ilçelerde merkez şantiyelerimize 10 bin veya 20 bin kilogram kapasiteli dezenfektan stok tankları temin edildi. İdare olarak içme suyu depolarında dezenfeksiyonun sürekli olarak sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan dijital dozaj pompası, kimyasal stok tankı, ölçüm cihazı, güneş paneli gibi tüm ekipmanlar eksiksiz tamamlandı” dedi.