MASKİ'den Fırdanlar'a ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Fırdanlar mahallesinin alt ve üstyapı yenileme çalışması tamamlanarak mahalle yeni bir görünüme kavuştuMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri alt ve üstyapı çalışmalarıyla dönüşümü yaşayan Kırkağaç ilçesine bağlı Fırdanlar mahallesini ziyaret etti.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen heyet çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Programın sonunda Mahalle Muhtarı Yüksel Demir’e Başkan Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Yüksel Demir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Sayesinde mahallemiz sağlıklı altyapıya kavuştu. Alt yapımızdan üst yapımıza kadar her şeyimiz yenilendi. Mahallemizin hiçbir eksiği kalmadı. Allah Cengiz Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.