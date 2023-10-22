MASKİ ani su taşkınlarına karşı tedbiri bırakmıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla merkez ilçelerindeki yağmur suyu ızgaralarında bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ani ve yoğun yağışlarda yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlem almak ve muhtelif bölgelerdeki altyapı hatlarının sorunsuz bir şekilde işlevini sürdürmesi adına yağmur suyu hatlarında periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de yağmur suyu ızgaralarını temizliyor.

MASKİ ekipleri, Karaköy, Ahmet Bedevi, 50.Yıl ve Uncubozköy mahallelerinde yağmur suyu ızgaralarının temizliklerini ve bakım onarımlarını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile yağışlı havalara karşı önlem alındı. Ekiplerin il genelinde yağmur suyu ızgaralarındaki temizlik ve bakım onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.