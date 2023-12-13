MASKİ akreditasyon belgesini yeniledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre Laboratuvarı’nın Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) onaylı akreditasyon sertifikası yenilendi. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Çevre Laboratuvarı’nı ziyaret ederek, çalışanları tebrik etti.MALATYA (İGFA) - Denetim süreci hakkında bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aliseydi Yılmaz, “TÜRKAK’ın denetimleri sonrasında Çevre Laboratuvarı’mızın akreditasyonunun yenilenmesi uygun görüldü. Parametre kapsamımızı genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Biz bir ekibiz, ekip ruhuyla çalışıyoruz” dedi.

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’ın denetimleri sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) onaylı akreditasyon sertifikasının yenilendiğini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “TÜRKAK Denetçileri 2 gün süren bir denetim gerçekleştirdiler. Denetimlerin ardından verilen raporların incelenmesi sonucunda Çevre Laboratuvarı’mızın akredite sertifikasının yenilenmesi uygun görüldü. Burada çok iyi anlaşan bir ekip var. Laboratuvarımızda, analiz işlemlerini yapabilmek için teknik altyapımız, cihazlarımız ve bu cihazları kullanabilme yeterliliğine sahip personellerimiz mevcut. Bu mevcut altyapımıza dâhil ettiğimiz Akreditasyon Belgemiz ile yapılan analizlerimiz dünya genelinde geçerli olacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

MASKİ Çevre Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon sertifikasının yenilenmesiyle birlikte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere diğer bölge illerinin tamamından gelen toprak, yaprak, su ve atıksu analizleri yapılabilecek. Akredite laboratuvardan verilen deney raporları ve sertifikalar dünya genelinde geçerli olacak.