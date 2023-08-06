MASKİ, Akhisar'ın su kaynaklarını artırıyor

Manisa Akhisar'a bağlı Kayalıoğlu Mahallesi’nde bulunan 200 metreküplük su deposunda inceleme yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, 2 adet sondaj kuyusunun bin 100 metrelik içme suyu hattı bağlantı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, su deposunun kısa sürede devreye alınacağını duyurdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi’nde bulunan sondaj kuyularının hat bağlantı çalışmalarında incelemeler yaptı.

Aydınyer’e Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Murat İpek ve teknik personel eşlik etti.

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Geçtiğimiz hafta Kayalıoğlu mahallemizde başlattığımız 1100 metrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarını tamamladık. Mahallemizin doğusunda yer alan 200 metreküplük su deposunu da kısa sürede devreye alacağız. Böylece mahallemize ilave su kaynağı sağlamış olacağız. Çalışmalarımız neticesinde hem Kayalıoğlu mahallesinin su kaynakları artmış olacak, Doğuca mahallemiz daha sağlıklı suya kavuşacak” dedi.