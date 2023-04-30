MASKİ abonelik işlemlerinde e-devlet dönemi

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adınateknolojiyi kullanarak “e-devlet üzerinden” hayata geçirdikleri yeni bir hizmet hakkında açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, ETV ekranlarında yayınlanan İcraatın İçinden programının canlı yayın konuğu oldu.

Programda, Abone İşleri Dairesinin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Daire Başkanı Talip Akbaş, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde 17 ilçemizde 648 bin aboneye hizmet eden bir kurumuz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, 24 saat esasına göre gece gündüz hizmet götürebilmek adına ciddi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Teknolojiyi kullanarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza attıklarını belirten MASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Akbaş, e devlet üzerinden yeni bir hizmetin daha hayata geçirildiğini ifade ederek,bu hizmetin Manisa il genelinde tüm aboneler için aktif olarak kullanılmaya başlandığına değindi.

Daire Başkanı Akbaş, “Uygulamaya geçirdiğimiz yeni hizmetimizle Manisalılar artık evde, işyerinde her nerede olursa olsun cep telefonları yada bilgisayarları ile abonelik fesih işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor. Bu güne kadar 2055 vatandaşımız kurumumuza gelmeden aboneliklerini e devlet üzerinden kapatma imkanından faydalandı. Bu hizmetimizden en fazla yararlanan ilçemiz Yunusemre oldu. Sadece Yunusemre ilçemizde bu güne kadar 1033 abonemiz kuruma gelmek zorunda kalmadan e devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca yine aynı sistem üzerinden abonelik açma işlemlerinin demo çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız. Bu doğrultuda abonelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.