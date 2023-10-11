MASKİ, 36 yeni sondaj kuyusu açacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2023 yılı sondaj programını genişlettiklerini belirterek 36 adet yeni sondaj kuyusu açmak için ihaleye çıktıklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılı için ilk olarak 79 adet sondaj kuyusu açtıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni bir ihaleye çıktıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı Olağan Toplantısında konuşan Başkan Ergün, 36 adet yeni sondaj kuyusu açmak için ihaleye çıktıklarını ifade etti.

Başkan Ergün, “2023 yılı sondaj programı kapsamında 79 adet yeni sondaj kuyusu açarak hemşerilerimize kesintisiz içme suyu sağladık. Tabi, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşadığımız kuraklık nedeniyle yer altı su kaynaklarımız hızla azalıyor. Maalesef henüz il genelinde içme suyu barajımız da yok. Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol ile Akhisar ilçemize önümüzdeki yıllarda Gürdük Barajından içme suyu temin edeceğiz. Ancak diğer yerleşim alanlarında hemşerilerimize su sıkıntısı yaşatmamak için yeni bir ihaleye çıkıyoruz. 36 adet daha sondaj kuyusu açacağız. Biz, hemşehrilerimize yeterli su temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz, ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi su kaynaklarımız sınırsız değil, suyumuzu tasarruflu ve bilinçli kullanmalıyız” diye konuştu.