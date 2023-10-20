MASKİ 2 milyar 390 milyon TL’lik yatırımları paylaştı

2023 Yılı 4’üncü dönem İl Koordinasyon toplantısı Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Valisi Enver Ünlü’nün başkanlığında 2023 yılı 4’üncü dönem İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ile kamu kurumlarının ve yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu toplantıya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de katıldı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya hizmet ve yatırımları paylaştı.

BÜYÜKŞEHİR’İN 900 MİLYON 380 BİN LİRALIK 28 PROJESİ VAR

İlk olarak Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya yaptığı sunumda, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 3’üncü dönem sonu itibari ile toplam proje sayısının 28, toplam proje tutarının 900 Milyon 380 Bin TL olduğunu, dönem sonuna kadar yapılan harcama tutarının 358 Milyon 998 bin TL olarak gerçekleştiğini belirtti. Topkaya, projelerin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 45 oranına geldiğini ifade etti. Topkaya, Büyükşehir Belediyesinin projeleri arasında yer alan ‘Manisa Kurtuluş Müzesi’, ‘Prestij Cadde Düzenlemeleri’, Akhisar Gençlik Merkezi MABEM ve Koordinasyon Merkezi’, Saruhanlı Gençlik Merkezi Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi’, ‘Sarıgöl Kent Meydanı’ ve asfalt çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı.

MASKİ’NİN 1 MİLYAR 489 MİLYON LİRALIK 72 PROJESİ VAR

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, yaptığı sunumda, MASKİ Genel Müdürlüğünün 3’üncü dönem sonu itibariyle, toplam proje sayısının 72, toplam proje tutarının 1 Milyar 489 Milyon 617 Bin TL olduğunu belirtti. Genel Müdür Burak Aslay, il genelindeki yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirerek, MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlar ve devam eden projeleri arasında yer alan Sarıgöl, Selendi ve Demirci’de Atıksu Arıtma Tesisleri, 11 Mahallede alt ve üstyapı çalışmaları, Prestij caddesi olacak yerlerin altyapılarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi, 120 Milyon TL bedel ile hayata geçirilen Kula ilçesinde 20 kilometrelik çelik içme suyu hattı ile 5 bin tonluk içme suyu deposu, 665 Milyon TL yatırım bedelli Demirci alt ve üstyapı çalışmaları ve Selendi ilçesindeki alt ve üstyapı yatırımlarını anlattı. Aslay, İçme suyu depoları, dere temizlik ve ıslah çalışmaları, fosseptik imalatları, Güneş Enerjisi yatırımları ve Salihli, Turgutlu, Soma ve Gölmarmara yağmur suyu hattı yatırımlarına ilişkin detayları da paylaştı.