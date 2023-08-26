Masal Şenliği fabrikada buluşuyor

Türkiye’de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Masal Fabrikada Şenliği” İzmir Torbalı Laber Kimya & İva Natura Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan etkinlikte; değerli araştırmacılar ve masal anlatıcılarının katılımı ile mitlerde her daim güzelliğe övgü yapılan masallar anlatılacak. Hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap edecek masal şenliği, kendin yap atölyeleri ile birlikte Anadolu’nun saklı oyunlarına vurgu yapacak…

“OYUN İYİLEŞTİRİR, IVA GÜZELLEŞTİRİR”

“Oyun İyileştirir, IVA Güzelleştirir" sloganı ile düzenlenecek olan etkinlikte, çocuklara özel masal anlatımları, çeşitli atölye çalışmaları, krem ve esans yapım uygulamaları, köy seyirlik oyunu ve aşık dinletisi gibi aktiviteler yer alacak. Gerçekleştirilecek söyleşiler kapsamında, tüm güzellik kavramlarının doğadan ilham aldığından ve bitkilerin mitolojik kökeninden bahsedilecek.

MASALLARDAKİ İYİLİK KAVRAMINI GÜZELLİK YAKLAŞIMI İLE BİRLEŞTİRİYORUZ

Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, kültürümüzün bir parçası olan masal ve oyunları deneyimleme fırsatı sunduklarını vurgulayarak; “Kozmetik ürünlerde kullanılan bitkiler, yüzyıllar öncesinde de kadınlar tarafından kullanılıyordu. Eski çağlardan itibaren kadınlar güzel ve bakımlı görünmek ve güzelliklerini korumak adına farklı yöntemler kullanıyordu. Kozmetik ürünlerin henüz ortaya çıkmadığı dönemlerde kadınlar, bakım için doğanın kendisinden gelen bitkilerden, yağlardan, topraktan yararlanıyordu. Bu kapsamda, masallarda da iyilik kavramı oldukça yer alıyor. Marka olarak bu noktada, masallardaki bu iyilik kavramını güzellik yaklaşımı ile birleştirip farklı bir boyuta taşımak istedik. Bu sebeple özel olarak masallarla ilgileniyoruz. Bu yıl da üçüncüsünü düzenlendiğimiz “Masal Fabrikada Şenliği” kapsamında biz büyükler de hikayelerin büyülü dünyasına kendimizi kaptırıp masal dinleyeceğiz. Tüm misafirlerimizi fabrikamızdaki şenliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.