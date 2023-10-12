MARUF’ta Kocaeli 'İyi Uygulama Örnekleri' arasına girdi

Kocaeli'de İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği ve Kocaeli’de ilk ve tek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi, Marmara Urban Formunda (MARUF) İyi Uygulama Örnekleri arasına girdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin haziran ayında resmi açılışını yaptığı; otizmli bireylerin bilişsel ve fiziksel gelişimini sağlayarak yaşamsal becerilerini geliştiren Otizm Spor ve Yaşam Evi, örnek uygulama seçildi.

Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi, bu yıl Dayanıklılık ve Ötesi ana temasıyla düzenlenen MARUF’ta İyi Uygulama Çarşısı/Good Practise Showcase “İyi Uygulama Örnekleri” arasına girdi.

Otizm Spor ve Yaşam Evi, ulusal ve uluslararası birçok katılımcı, belediye ve sivil toplum örgütünün yer aldığı MARUF’ta ‘Mekansal Odak’ başlıklı oturumda katılımcılara anlatıldı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin kuruluş süreci, iç ve dış mekân bölümleri, faaliyetleri, başvuru ve kabul süreci, irtibat bilgileri ile ilgili bilgiler paylaştı.