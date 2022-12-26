Marsala'da Bursa LÖDER' ile yeni yıl heyecanı

Yıl içerisinde kurumsal üyeleri ile daha da büyüyen Bursa LÖDER, daha çok çocuğun yanında olmak için çalışmalarını sürdürdü. Derneğin kurumsal üyesi Marsala Tekstil, yeni yıl öncesi çalışanları ve ziyaretçileri için özel stant hazırladı.BURSA (İGFA) - Bursa LÖDER’in kurumsal üyesi olan Marsala Tekstil, yeni yıl öncesi çalışanları ve ziyaretçileri için Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği gönüllülerinin hazırladığı ürünlerle bir stant hazırladılar.

Koşularda, tiyatro sponsorluğunda ve daha bir çok etkinlikte Bursa LÖDER’inyanında olan Marsala Tekstil, yılbaşı satandının tüm gelirini derneğe bağışladı.Firma çalışanları ve ziyaretçiler, yılbaşı öncesi alışveriş yaparak standa ilgi gösterdiler.

Marsala Tekstil Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü ve aynı zamanda Bursa LÖDER yönetim kurulu üyesi olan Güler Uğurlu Altınel, etkinliğin önemine dikkati çekerek, yeni bir yıla girerken çocuklarımıza umut olabilecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Bu arada Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi’nde 9 yılda 60 binden fazla hasta yakınının konaklamasına imkan sunduğunu belirten Altınel, Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Kök Hücre Nakil Hastanesi’nin de Bursa LÖDER tarafından desteklendiğini de vurguladı.