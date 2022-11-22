MARMEK'te kursiyerler meslek kazanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi dikiş atölyesinde yetiştirilen kursiyer kadınlar, meslek sahibi oluyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezinde (MARMEK) şu an ev tekstili ürünleri hazırlama, kilim dokuma, şiş ve tığ örücülüğü, Kur-an'ı Kerim, okuma yazma, diksiyon, satranç, dikiş-nakış, ahşap boyama ve resim kursları aktif olarak devam ediyor.

Dikiş-Nakış Kursu dikiş atölyesinde halihazırda 30 kursiyere eğitim veriliyor.

Dikiş atölyesinden çok sayıda kursiyer mezun edildi. Kursiyerlerin içerisinde dikiş hocası yetiştirildi. Meslek sahibi olan kadınlar iş hayatında aktif olarak çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi her alanda kadınların yanında olmaya devam edecek.