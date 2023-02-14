MARMEK depremzedelerin içini ısıtacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MARMEK, kentte gelen depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkımlar yaşandı. Depremin ardından tüm Türkiye, ellinden geldiğince enkaz altında kalan ya da sağ kurtulan vatandaşlar bir nebze olsun yardımcı olmak için seferber oldu.

Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezindeki eğitmenler ile kursiyerler, kentte gelen ve gelecek olan depremzedeler için atkı, bere ve patik örmeye başladı. Şu ana kadar, yaklaşık 40 adet atkı, bere ve patik örülerek dağıtıldı.

Kursiyerlerin topladığı giysiler de gruplandırılarak kente gelen depremzedelere teslim edilecek.