Marmaris'ten Miami'ye 'süslü' pedal

İlk kez 2013’te İzmir’den yola çıkan Süslü Kadınlar; şimdi her yıl aynı gün aynı saatte Amerika’nın Florida eyaletinin en büyük ikinci kenti olan Miami dahil, dünyanın 32 ülkesinde, 200 kentte pedal basıyorlar.Ata SEVGİ / Ajans CANKA (MUĞLA İGFA) - Marmaris Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun bu yıl düzenlenen 10. Etkinliğinde, İzmirli Zumba Eğitmeni Deniz Tünay’ın onlarca kadın ve çocukla yaptığı dans gösterisi, akıllarda kaldı.

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi’nin de destek verdiği; Bisiklet Gönüllüsü Yağmur Tezcan öncülüğünde Marmaris Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 Süslü kadın, 5 kilometrelik bisiklet turu sonrasında Atatürk Meydanında İzmirli Zumba Eğitmeni Deniz Tünay’ın hazırladığı koreografiyle dakikalarca dans etti.

SÜSLÜ KADINLAR PAZAR GÜNLERİ MOTOR SESİ DUYMAK İSTEMİYOR

Marmaris sakini kadınların yanı sıra başta Ukraynalılar olmak üzere, kentte yerleşik yaşayan diğer yabancı kadınların da destek verdiği etkinlikte söz alan Yağmur Tezcan; 2013 yılında ilk kez İzmir’de bir grup kadın tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, her yıl yeni şehirlerin katılımı ile büyüyerek uluslararası bir bisikletli kadın hareketine dönüştüğünü kaydetti.

Tezcan, 2022 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Bisiklet Özel Ödülü alan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu organize eden ve etkinliğe katılan kadınların ortak dileklerinin kadınların toplumda görünür olması ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme haklarının korunması, iklim ve enerji krizine karşı basit ve ekonomik bir çözüm olan bisikletli ulaşımın güvenli bir altyapıya sahip olması ve özellikle Büyükşehirler'de Pazar günleri, şehir merkezlerinin motorlu araç trafiğine kapatılarak ‘otomobilsiz pazar’ ilan edilmesidir" diye konuştu.

https://youtu.be/zWT7fHxmm7I