Marmaris'te müzisyenler Onur Şener için ayaklandı

Ankara’da 2 Ekim’de “bir hiç uğruna öldürülen” Müzik sanatçısı Onur Şener’i anmak ve cinayeti protesto etmek için Marmaris Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği (MEDD) ve Marmaris Sivil Toplum kuruluşları bir araya geldi.Ata SEVGİ / Ajans Canka (MUĞLA İGFA) - Marmaris Atatürk Meydanı’nda MEDD adına açıklama yapan Sanatçı Ali Yokuş, “Ölüyoruz!..” sözleriyle başladığı ve Türkiye’de son 20 yıldır toplumun her konuda kutuplaştırıldığına dikkat çekti.

Konuşmasında “Türkiye'de ekonomik, politik, sosyolojik olarak her gün biraz daha zorlaşan yaşam koşulları, güç zehirlenmesi ile şımartılan bir güruh, kendinden olmayana duyulan tahammülsüzlük, artık açıktan ifade edilmesinde sakınca görülmeyen nefret söylemi, 20 yıldır her konuda kutuplara ayrılmış, iç dinamikleri hasar görmüş, ayarlarıyla oynanmış toplumsal yapı, paranın tek ortak değer haline geldiği sosyo-ekonomik ilişkiler gelinen noktada bir arkadaşımızın daha canını aldı" diyen Yokuş, meclisten sokağa, kadınından erkeğine kadar her alanda yozlaşmışlık, kibir, hakaret amiyane tabirle magandalık failin iktidar ile ilişkisine göre ceza veya cesaret bulduğunu öne sürdü.

"Covid olmasak da ölüyoruz!" diyen Yokuş, "Ülkenin tamamında uygulamadan kaldırılan pandemi tedbirleri yaşam tarzına açıktan müdahale niyetiyle müzik ve eğlence sektöründe saat kısıtlaması olarak devam ediyor. Susturularak Ölüyoruz! Diğer yandan gerici zihniyetin beğenmediği her etkinlik, her konser, her festival sudan sebeplerle yasaklanıyor, sanatçılara yapılan tehdit, verilen gözdağı ve cezalar artık en yüksek perdeden dile getiriliyor. Çarşı Pazarda Ölüyoruz! Ekonomik anlamda durum yine vahim: Müzik alet ve ekipmanlarına uygulanan adaletsiz vergi oranları, sektörün ithal ürünlere bağımlı olmasından kaynaklı olarak dövizde yaşanan her artış, tavuk-yumurta ikilemi gibi sürekli kurcalanan faiz-enflasyon ilişkisi zaten karşılığını alamadığımız emeğimizin insanca yaşam koşullarını sağlamasını iyice zorlaştırıyor" diye konuştu.

"Onur Şener'in katilleri yalnız değil, tek örnek değil" diyen Yokuş, "Ülkenin her yanında her birimiz sık sık bu tür tacizlere, tehditlere, mobbinge maruz kalıyoruz ama ölmediğimiz için haber olamıyoruz. Adaletsiz Ölüyoruz! Onur Şener 'in katillerinin her birine uygulanacak her bir hafifletici sebep, her bir iyi hal veya tahrik indirimi, her "bir günlük" infaz indirimi tabutumuza çakılan birer çividir. Siz affettikçe biz ölmeye devam edeceğiz" diye konuştu.